Intervistato da AFP, l'ex attaccante di Arsenal e Manchester City Emmanuel Adebayor ha spiegato il mancato trasferimento al Lione la scorsa estate: "Ho rifiutato per poter rappresentare il mio paese. Mi avevano chiesto se avessi intenzione di partecipare alla Coppa d'Africa e io ho detto sì, loro hanno risposto che era un problema. Al che ho deciso: sta a voi fare una scelta, ma io sono obbligato ad andare a difendere i colori della mia nazione. Non c'è alcuna ragione per cui io non andrei in Coppa d'Africa, anche se arrivasse il miglior club del mondo e mi dicesse 'Vieni domani' non ci andrei".