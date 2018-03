Adesivi di Anna Frank, la Lazio rischia. Al termine dell’udienza davanti alla Corte d’Appello Federale, la Procura ha chiesto che le prossime due gare dei biancocelesti vengano disputate a porte chiuse.



LE GARE – Le gare in questione sono Lazio-Benevento, in programma il prossimo 31 marzo, e Lazio-Roma prevista il 15 aprile. Sentenza in programma durante la prossima settimana: la vicenda Anna Frank rischia di trasformarsi in un danno importante per la Lazio di Inzaghi.