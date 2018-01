La Procura chiede la stangata. Due turni a porte chiuse (con ammenda) da scontare dopo l'eventuale condanna, questa la richiesta della Procura Figc nel merito della nota vicenda degli adesivi di Anna Frank che alcuni tifosi della Lazio avrebbero appeso in Curva Sud, durante la partita Lazio-Cagliari. Una storia che ha avuto grande risonanza mediatica. La Lazio ha prontamente preso le distanze dal gesto, ma potrebbe non bastare.



STANGATA E SCENARI - L'avvocato della Lazio si era detto fiducioso sull'andamento dell'iter processuale, ora dovrà fare i conti con una richiesta che va oltre quelle che erano le aspettative della vigilia. La Lazio rischia di giocare a porte chiuse i 2 turni, con 50mila euro di ammenda, da scontare dopo la sentenza. Che non dovrebbe prevedere un iter-flash, dal momento che la vicenda è delicata e merita approfondimento.

'EPISODIO ECCEZIONALE' - La Lazio si difenderà, ha chiesto la sospensiva, come sottolinea ai presenti l'avvocato Gentile: “Non avevamo la possibilità di perquisire 15 delinquenti che si sono portati dietro 23 francobolli, perché le figure di queste figurine erano di 8 centimetri per 6, quindi queste figurine non sono state portate sugli spalti, ma buttate in terra nei corridoi dello stadio. Il rappresentante della procura federale in campo non ha visto niente, quindi ritengo che sia una cosa seria, non avendo la società la possibilità di perquisire il tifoso che va allo stadio, di fronte al delinquente che si porta la pistola o qualunque cosa che non si veda e non venga esposta al pubblico ci sia una impossibilità di responsabilità".

SOSPENSIVA - La Lazio punta sulla totale assenza di precedenti per quanto riguarda l'episodio in questione: "Ho aggiunto anche che, secondo quelli che sono gli ultimi orientamenti della stessa procura, in caso di manifestazioni discriminatorie, viene calcolata anche la ricezione delle urla, dei buu o delle cose di questo genere. Per cui se è al di sotto di una certa percentuale, 25-30%, non si procede. Se chiederemo la sospensiva? Giocando mercoledì non credo che si siano i tempi per procedere. Vediamo che succede, perché ripeto è un episodio fuori da ogni precedente. Ho sollecitato il tribunale a dare particolare attenzione proprio per l’anomalia e l’eccezionalità dell’episodio”