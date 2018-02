Ha fatto tutto da solo, quando ormai la vicenda contratto sembrava esaurirsi con l’addio a fine stagione. Invece, Milan Badelj, ai taccuini de Il Corriere dello Sport, ha svelato la verità, cambiando le carte in tavola: “Si parla della Roma e di altre squadre - ha dichiarato il centrocampista - ma la verità è che sono un giocatore viola ed esiste ancora la possibilità che io resti alla Fiorentina, non è un fatto economico, anche perché mia moglie sta benissimo a Firenze. Non rimpiango di essere rimasto qui in estate”.



SVOLTA? - Dopo i forti interessamenti nella sessione di mercato precedente a quella appena conclusasi, Badelj ha comunque deciso di restare in maglia gigliata, in accordo con la società e dopo aver cambiato anche procuratore. Milan, Roma e Siviglia, tra le altre, alla luce delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano, dovranno guardare altrove?