Il terzino classe '98 del Sassuolo Claud Adjapong sta trovando sempre più spazio nello scacchiere tattico di Bucchi, ma nell'ultima gara persa malamente contro la Lazio è stato anche vittima di buu razzisti da parte dei tifosi laziali.



Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Buu razzisti all’Olimpico? Li ho sentiti, ma in campo sono molto tranquillo e concentrato a fare la mia partita. Però penso che ancora nel 2017 sia strano che ci sia ancora gente che faccia discriminazione di colore della pelle e di sesso. Anche in passato ho avuto delle esperienze di questo tipo, ma quando sono in campo non preferisco non pensare a quanto dicono gli altri