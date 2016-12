Adriano l'Imperatore non dimentica l'Inter, l'Inter non dimentica Adriano. Il brasiliano oggi tornerà a San Siro in occasione di Inter-Lazio. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, ecco le sue parole:



Come se lo immagina il ritorno?

"Non lo so, davvero. Ma è un ritorno che ho voluto fortemente. Abbraccerò tanti amici nerazzurri".



La squadra però fatica un po'.

"Sì, ma è forte. E poi sono convinto di una cosa".



Prego.

"L'Inter si rinforzerà. E sicuramente a fine stagione sarà in zona Champions League".



Ha visto Gabigol?

"Sì, chiaro. Deve fare come ho fatto io. L'Italia non è facile come tutti pensano, bisogna adattarsi a tante cose: la lingua, il clima, l'alimentazione. Tutto. Però Gabi ha i colpi. E tanto talento".



Lei invece, prospettive per il futuro?

"Non mi pongo obiettivi imminenti. Ma una cosa ci tengo a sottolinearla: il calcio per me non è una cosa che appartiene al passato".



Talenti dal Brasile: il consiglio di Adriano?

"Ce ne sono tanti, ma non è nel mio carattere indicare uno o l'altro. Mi sono permesso, ai tempi, di consigliare all'Inter Maicon e Julio Cesar. Sarò stato fortunato (ride, ndr). Ci vediamo a San Siro stasera. Forza Inter, sempre".