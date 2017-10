Nuovo colpo di scena nella turbolenta vita di Adriano: a tre anni e mezzo dal sorprendente addio al calcio (aprile 2014), l'attaccante brasiliano è pronto a rimettersi in gioco. Lo spiega proprio l'ex di Parma, Inter e Roma a Tv Globo: "Mi sto preparando per un nuovo progetto. Tornerò ad allenarmi, senza nessun club, durante tutto il mese di gennaio. Da quando ho smesso ho continuato a tenermi in forma. So che devo essere persistente. Voglio farlo per me stesso. Per dimostrare che posso arrivare al mio limite e, da lì, capire se potrò continuare a giocare oppure no. So che non sono riuscito a completare veramente la mia carriera, sono accadute cose che mi hanno allontanato dal calcio. Sono rimasto a metà, diciamo così".