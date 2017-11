Adriano, ex giocatore di Inter e Roma, vuole tornare a giocare. In una recente intervista, riportata da Fox Sport, ha rilasciato queste parole: "Il Flamengo è sempre stato il mio mondo. Indipendentemente da tutto, sono un tifoso flamenguista e non lo devo provare a nessuno. L'anno prossimo inizierò ad allenarmi come si deve. Se mi vogliono, sono qui, non mi devono pagare nulla. Lo faccio per amore. Per quelli che non lo sanno, stavo per essere mandato via da qui, nessuno lo sa, ma papà dal cielo mi ha benedetto".