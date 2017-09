Grazie alla doppietta di Lazaros Christodoulopoulos, l'AEK Atene (eurorivale del Milan) vince 3-2 il derby con l'Olympiacos (eurorivale della Juventus) e consolida il primo posto in classifica nel campionato greco. Agli ospiti non basta l'iniziale vantaggio segnato da Marko Marin. In campo altre vecchie conoscenze del calcio italiano come Cosic (espulso), Livaja e Tachtsidis (ammoniti) mentre Djurdjevic è rimasto in panchina. Assente Kone.