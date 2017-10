L'allenatore dell'AEK, Manolo Jimenez, parla in conferenza dopo il pareggio in casa del Milan: "Rimaniamo con i piedi per terra, è stato un punto molto importante in un grande stadio e contro una grande squadra. Abbiamo difeso bene e abbiamo avuto delle occasioni per poter segnare. Abbiamo avuto una buona organizzazione sia in difesa che in attacco. Sono molto contento per aver regalato una una soddisfazione per i 3000 tifosi dell'AEK che sono venuti qua a San Siro. Al ritorno sarà difficile, perchè giochiamo contro una grande squadra come il Milan. Sono orgoglioso dei miei ragazzi a prescindere dal risultato, abbiamo fatto una bella partita questa sera. Altro risultati complica qualificazione? Non possiamo fare nulla per controllare gli altri risultati, dobbiamo pensare a noi. Tzanetopoulos? Adam è un ragazzo giovane che lavora molto bene durante gli allenamenti e sono molto contento di lui".