A Madeira, arcipelago del Portogallo, Cristiano Ronaldo è una leggenda vivente. La piazza di Funchal, il capoluogo, è chiamata da tutti Praça CR7. Ci sono anche un museo a lui dedicato ed una statua in bronzo a grandezza naturale. Dal 29 marzo, poi, come riporta il Corriere della Sera, anche l'aeroporto cambierà nome: Aeroporto da Madeira-Cristiano Ronaldo. Il governo nazionale però, non è d'accordo e da Madeira rispondono a tono: "Scherzano?! L’aeroporto l’abbiamo pagato noi e dovremmo pure chiedere permesso per cambiargli il nome? Cristiano Ronaldo è un simbolo di questa terra e della Nazionale di calcio. È un riconoscimento doveroso".