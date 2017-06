Jorge Mendes, agente di André Silva, si è recato oggi a Casa Milan per formalizzare il passaggio dell'attaccante portoghese in rossonero. Queste le parole rilasciate a Sky Sport, in uscita dalla sede milanista, dopo l'incontro con Mirabelli e Fassone: "E un giovane con tanta qualità, può diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Gioca in nazionale con il miglior giocatore della storia del calcio, vuole imparare da Ronaldo, è da sempre il suo idolo e avere un modello così non può che fargli bene. E' aggressivo, con tantissima qualità tecnica, sarà il miglior attaccante del campionato italiano dei prossimi anni".



RONALDO E' FELICE - Anche CR7 ha dato la benedizione a questa operazione: "Ronaldo è contento. Ha parlato con lui e gli ha detto che andrà a giocare in uno dei migliori club al mondo. Ha scelto il Milan per dimostrare di cosa è capace".



PARAGONI - Chi ricorda del passato? Queste le parole di Jorge Mendes: "Non si può paragonare ad altri, tutti hanno le loro caratteristiche. Ha molta qualità, ha segnato 7 gol in 8 presenze con la maglia del Portogallo, i tifosi del Milan saranno molto contenti. Negli ultimi 5-6 anni non credo che i rossoneri abbiano avuto un giocatore di questo talento".



CHE DIRIGENZA! - Elogio alla coppia Fassone-Mirabelli: "Credo che il merito di questa operazione sia di Mirabeli e Fassone. Il Milan è ben rappresentato in questo momento, sono due persone che sanno cosa vogliono. E' la prima volta che nessuno ha saputo qualcosa della trattativa prima delle visite mediche. Questo dimostra il grande livello professionale che c'è dietro".



E GLI ALTRI? - Infine, due parole su Diego Costa e James Rodriguez, in uscita da Chelsea e Real Madrid: "Diego costa e James? Non posso dire quello che succede. Quello di cui parlo con il Milan non devo dirlo a voi. Vedremo cosa succederà in futuro. A dicembre 3-4 club volevano Silva, ma in quel momento il Porto era in corsa per i suoi obiettivi, e per chi conosce il presidente del Porto, Pinto da Costa, sa che è difficile strappargli un giocatore prima della fine della stagione. Ora è al Milan, ed è quello che conta".