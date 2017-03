Pedro Aldave, agente di Cristian Ansaldi, ha parlato a Fcinternews del momento dell'esterno argentino: "Sta bene, è contento perché sta giocando con continuità. Mister Pioli gli sta dando fiducia, ma noi sapevamo che era solo una questione di tempo e Cristian avrebbe dimostrato tutto il suo valore. Lui è sempre stato un calciatore dal rendimento regolare. Il problema è che ha avuto un infortunio a cui si sono aggiunti i tanti cambi in squadra. Non era facile affermarsi subito. Tanti cross e dribbling? Lo hanno preso per quello e lo conoscevano per quello che Cristian ha fatto lo scorso anno al Genoa e negli anni passati della sua carriera. Il ragazzo è molto contento del contributo che sta dando, alla squadra e alla società. Futuro? Alcune società mi hanno chiamato, ma il ragazzo vuole restare all’Inter, dove può crescere e migliorare ancora".