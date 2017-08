Intervistato da MilanNews.it Gianni Vitali, agente di Luca Antonelli, ha parlato del suo assistito: "Era quasi emozionato. E' stata una serata fantastica per lui. Non giocava 90 minuti praticamente da un anno e l'ultima partita intera l'aveva giocata in Nazionale. Si parla, quindi, di un ragazzo che era nel giro azzurro. L'anno scorso è stato un anno molto difficile, soprattutto dal punto di vista psicologico. Luca ama il Milan e vuole far di tutto per il bene del Milan. E' un giocatore che si mette al servizio della squadra. La serata di ieri è stata una bellissima soddisfazione, ha segnato il primo gol della sua carriera in una manifestazione europea. Resta al Milan nonostante l'interesse della Fiorentina? Credo che Luca abbia risposto ieri chiaramente a questa domanda. E' normale che un giocatore del calibro di Antonelli attiri le attenzioni di diversi club, però le intenzioni di Luca sono chiare. Ha detto che lui ama il Milan e vuole rimanere. Quindi lasciamo stare quello che riguarda il mercato. Luca non lascerebbe mai il Milan con la stagione che ha appena passato, perchè ha una voglia di riscatto incredibile e di mettersi in gioco, anche nella stagione che porta al mondiale. In quel ruolo, non voglio essere presuntuoso, non vedo giocatori italiani superiori a lui per rendimento, affidabilitò, esperienza, capacità. Perciò si vuole giocare le sue carte al 250%".



STAGIONE MILAN - "Io penso di sì e vorrei spezzare una lancia in favore dei giocatori che facevano parte del gruppo degli anni scorsi. E' vero che il Milan ha preso ottimi giocatori, credo che i rossoneri abbiano una batteria di terzini che è la migliore del campionato, senza parlare dell'arrivo di Musacchio, Bonucci e di tanti giocatori in tutte le zone del campo. Io ad esempio adoro Kessie. Però questi due anni del Milan sono stati tormentati, con diversi cambi di allenatori. Nonostante questo quel gruppo ha portato a casa una Supercoppa Italiana ed è arrivato in finale di TIM Cup. Qualche valore individuale, quindi, c'era. Ne abbiamo avuto la riprova ieri sera, oltre ad Antonelli, con le ottime prestazioni di Montolivo ed Abate, ad esempio. Sappiamo che Calabria ogni volta che viene chiamato in causa fa sempre ottime prestazioni e risponde sempre presente. Ma anche lo stesso Zapata, che è un giocatore considerato secondo me poco rispetto al suo reale valore. E mi ha fatto piacere sentire i cori della Curva anche per questi ragazzi che hanno passato anni non semplici. E' chiaro che giocare ora nel Milan sia più semplice, anche per l'entusiasmo che si percepisce. C'è concorrenza, giocatori di grandi valore, è una squadra altamente competitiva e che può fare molto bene".



CALABRIA - "Resta al Milan? Assolutamente sì. Calabria è un altro giocatore che ha avuto tantissime richieste. Io sono stato contattato personalmente da due squadre di Premier League, una della Bundesliga, un paio di squadre importanti in Italia. Su Calabria il ds Mirabelli mi ha sempre risposto che non è un giocatore assolutamente in discussione o in vendita e che si vuol proseguire con lui nei prossimi anni. Ad oggi quindi assolutamente no".