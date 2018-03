Kwadwo Asamoah è uno dei giocatori più appetiti sul mercato dei possibili parametro zero. In scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno, l'esterno ghanese classe '88 non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Da un lato l'enorme considerazione nei suoi confronti da parte di Massimiliano Allegri e un ruolo da comprimario di lusso in bianconero, dall'altro la prospettiva di accettare offerte economiche più importanti, tra cui quella dell'Inter, che mette sul piatto un contratto triennale da 3 milioni di euro netti a stagione.



A fare chiarezza sul futuro del suo assistito ci ha pensato l'agente Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di GR Parlamento: "E’ alla Juve da sette anni, deciderà dopo la pausa. Per me ha il 50 per cento delle possibilità di restare, ci sono 3-4 club in Italia che cercano terzini di ruolo ed ha estimatori in Germania e Francia. Alex Sandro? Se non rinnoverà, la Juve dovrà ascoltare le offerte, non si possono far andare a scadenza giocatori di quel livello".