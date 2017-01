Sergio Barila, agente di Carlos Bacca, ha parlato ai microfoni di Radio Crc della situazione dell'attaccante colombiano, che ha ricevuto molte offerte, e non solo dalla Cina: ''Sono arrivate offerte da tantissime squadre, ma ha sempre preferito il Milan. Cina? Al momento non ha intenzione di andarci ed il Milan non vuole privarsene. Offerta del Napoli per il dopo Higuain? E’ normale che qualche club in cerca di un bomber pensi a lui: difficile non farlo, in Italia come all’estero. Titolare contro il Napoli? La domanda va fatta a Montella, ma i grandi attaccanti devono giocare nelle grandi partite. Si affronteranno due ottime squadre, con tanti nazionali e che sviluppano un ottimo calcio. Non saprei quale risultato pronosticare ma, avendo un giocatore a Milano e non avendone altri a Napoli, spero che la gara non arrida agli azzurri. Il modo di vincere e di giocare di Sarri, però, è uno dei più belli in Serie A in questo momento''.