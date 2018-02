Sergio Barila, agente di Carlos Bacca, attaccante del Villarreal ma di proprietà del Milan (è in prestito con diritto di riscatto al Sottomarino Giallo), ha parlato a Milannews.it del rendimento del Peluca e del suo futuro: "Carlos è molto felice qui in Spagna, si è adattato alla filosofia del club e sta segnando gol. Il Villarreal è molto contento delle prestazioni di Carlos. Oltre a inseguire obiettivi importanti, con la sua esperienza sta contribuendo all’inserimento dei giovani, è un elemento vincente all’interno della squadra. Bacca ha ancora due anni di contratto con il Milan, con i rossoneri proveremo a trovare la soluzione migliore per tutti. Era felice a Milano, ora è felice al Villarreal. Dobbiamo analizzare tutto e cercare di ottenere il meglio per il giocatore".



I NUMERI - Con la maglia numero 9 del club spagnolo, Carlos Bacca sta segnando con regolarità: 7 gol in Liga, 2 in Europa League e 1 in Coppa del Re, con 5 assist complessivi. 2 reti nelle ultime 2 gare contro Real Sociedad e Betis Siviglia, il Villarreal vuole puntare in futuro sul 31enne colombiano, per il quale servono 15 milioni di euro.