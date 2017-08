Il futuro di Carlos Bacca è ancora tutto da scrivere. L'agente, Sergio Barila, parla della situazione del numero 70 rossonero a El Alargue, programma in onda su Caracol Radio: "La situazione al momento ha visto l’arrivo di nuovi proprietari e di una nuova dirigenza, con un nuovo progetto: hanno altre priorità rispetto al giocatore, come hanno dimostrato. Carlos è un giocatore che in Europa ha un ottimo biglietto da visita, per il suo lavoro, per i gol che ha segnato nelle sue stagioni spese in Europa e in Nazionale. Cercheremo di trovare la miglior soluzione possibile per il giocatore, la cosa più importante, e per il club".



SULLA POSSIBILE PERMANENZA AL MILAN - "Ha ancora tre anni di contratto con il Milan, c’è la possibilità per il giocatore di continuare per il Milan, ma sempre che le condizioni a livello sportivo siano favorevoli: questo è l’anno del mondiale, il giocatore vuole essere in piena forma per fare una buona stagione ed arrivare nel miglior modo possibile al mondiale in Russia".



SUL SIVIGLIA - "Il Siviglia? E’ già stato lì, conosce il club e la Liga spagnola, ha avuto un buon rendimento e successi con questi club: sia per il club, che per il giocatore e per i tifosi può essere una possibilità. c’è una questione contrattuale di mezzo, ma Carlos antepone la felicità della sua famiglia e la sua ambizione sportiva al tema economico: se dovesse andar via dal Milan e il Siviglia dovesse offrire una possibilità importante, credo vedrebbe tutto di buon occhio".



SULLA CINA - "Offerte rifiutate dalla Cina? Sì, è ovvio che il calcio cinese sta emergendo e stanno cercando di prendere giocatori di livello in Europa: Carlos ha avuto un grande rendimento in Europa e hanno pensato a lui, si è presentata questa situazione ma il pensiero di Carlos non è questo. Quel mercato offre grandi contratti a tecnici e giocatori, ma Carlos vuole restare in Europa e arrivare in buone condizioni in Nazionale, facendolo competendo ad un livello importante in Europa".



SUL MONACO - "Scambio con il Monaco con Falcao? Mi hanno chiamato per chiedere come fosse la situazione del giocatore, la sua predisposizione e quella del Milan per avere Carlos".



SUL MARSIGLIA - "Marsiglia? Carlos è un giocatore importante, il club che lo possiede sa che assicurerà gol: se dovesse continuare al Milan segnerebbe più gol rispetto a quella ottenuta sinora, perchè la qualità della squadra ora è superiore rispetto all’ultima annata. Se dovesse andare via, è normale che alcuni club che stiano cercando un attaccante chiedano di Carlos: la maggiorparte dei club importante europeo, e non entro nel dettaglio, hanno chiesto riguardo alla sua situazione".