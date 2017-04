Torna a parlare Dejan Joksimovic, procuratore di Milan Badelj centrocampista della Fiorentina che in estate può lasciare Firenze. L'agente ha da tempo un rapporto difficile con la società gigliata e oggi su pianetamilan.it fa il punto proprio sul futuro di Badelj: 'Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna chiamata dal nuovo management del Milan. Magari la nuova dirigenza non è interessata. I rossoneri sono stati una grande possibilità in passato, ma ora abbiamo le porte aperte ad altre opportunità. Futuro? Dovrebbe lasciare la Fiorentina, penso che i Viola cambieranno gran parte della squadra. Prima però proveremo a capire se il club vorrà venderlo e a quali cifre. A quel punto potremo iniziare a fare le nostre valutazioni'.