Tanto rumore per nulla. Si è fatto un gran parlare di Milan Badelj nel corso dell'ultimo mercato appena chiuso, ma poco si è mosso dietro il centrocampista croato. "Se qualcuno ci ha provato? No, perché nessuna squadra italiana aveva soldi a disposizione - ha detto il suo procuratore, Dejan Joksimovic, intervistato da Fiorentinanews.com - E la Fiorentina voleva solo soldi, molto semplicemente, Milan voleva giocare in Italia. In estate proveremo ad allargare gli orizzonti anche in altri paesi e la Fiorentina dovrà chiedere molto meno per il suo cartellino, questo è sicuro. Altrimenti se ne andrà alla scadenza del contratto. Per noi non ci sono problemi".