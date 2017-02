L'agente di Ever Banega è stato intervistato da FcInterNews.it: "Ever non è titolare al momento, questo è vero, ma è molto felice all'Inter - ha detto Marcelo Simonian - E aggiungo che la sua esperienza sta proseguendo comunque molto bene. Si sta adattando a un calcio nuovo e difficile come quello italiano. Opzioni diverse per il futuro? L'Inter è un grande club e per un argentino è bellissimo vestire questa maglia. Un orgoglio. Ripeto: Ever è molto felice in nerazzurro".