Il futuro diè sempre più lontano. Nella giornata di ieri () l'agente del giocatore, Marcelo Simonian, ha incontrato il direttore sportivo nerazzurroa Milano per provare a muovere passi avanti per un ritorno al Siviglia.Intervistato da ABC de Sevilla in Spagna,che ritiene la sua destinazione ideale: "Il Siviglia e Siviglia saranno sempre la sua casa. Lo ha detto non solo a me, ma a chiunque glielo chieda. Ha avuto la possibilità di fare esperienza in Italia edove lui è ben voluto".Simonian ha poi anche confermato i contatti già avviati fra le due società, con la volontà dell'Inter di privarsi del Tanguito soltanto a titolo definitivo: "Non ho parlato finora dei dettagli, ma so quello che pensa.Sarà tutta un'altra cosa quando si concretizzerà l’interesse reale del Siviglia.Il giocatore ha ricevuto offerte da molti club, ma Ever ha sempre rifiutato".