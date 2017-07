Antonio Barreca è un'idea per la difesa della Roma, lo conferma a Romanews.eu l'agente del giocatore del Torino, Marcello Bonetto: "So che il giocatore piace alla Roma, ho anche parlato qualche tempo fa con Balzaretti (dirigente giallorosso, ndr). Non ci sono stati però contatti recenti. Ora il ragazzo è in vacanza e in questo momento è giusto che si riposi e sia tranquillo. La Roma è una delle squadre più importanti a livello europeo: se ci fosse un interessamento sarebbe ovviamente preso in considerazione. Il ragazzo, però, ha un contratto con il Torino, quindi prima devono parlarne le due società".