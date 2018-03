Lucas Biglia è un ragazzo di poche parole, un leader silenzioso. E' uno che fa sentire la sua presenza in campo, sia a protezione della difesa che nel mettere ordine alla manovra offensiva.Conn Gattuso è arrivato il cambio di marcia, adesso il numero 21 si è preso le chiavi del centrocampo rossonero. Di questo e altro calciomercato.com ne ha parlato con il suo agente Enzo Montepaone.

Dalle incertezze iniziali agli applausi di San Siro nelle ultime uscite: cosa è cambiato in questi mesi in Biglia?

'Bisogna ricordare che ha avuto un piccolo disturbo fisico che lo ha tenuto fuori per un po' di tempo e quando sei appena arrivato in un grande club come il Milan può diventare un problema. Piano piano, con il lavoro ha ripreso la sua forma ottimale ed è cresciuto il livello delle sue prestazioni. Chiaramente un'importanza capitale l'ha avuto Gattuso che gli ha dato, fin da subito, grande fiducia. Tutto qui, non ci sono segreti'.

I tifosi del Milan hanno già visto all'opera il miglior Biglia?

'Secondo me, visto che lo conosco da 13 anni e parlo con lui tutti i giorni, ancora non abbiamo visto la sua migliore versione. E' destinato a fornire prestazioni ancora più importanti, sono convinto che farà la storia del Milan'.

Nella prima parte di stagione è stato oggetto di molte critiche, forse il paragone con Pirlo ha creato troppe aspettative su di lui?

'Si, i paragoni nel calcio sono brutti, non sono possibile. Ognuno è un giocatore diverso, con le sue caratteristiche. Ad esempio nessuno si può paragonare con Messi. E' stato un errore paragone Lucas a Pirlo, l'ho sempre pensato. Parliamo di un grandissimo giocatore che ha scritto pagine importanti con il Milan e con la nazionale italiana, Lucas è anche un grandissimo. Lui ha sempre accettato le critiche, non c'è nessun problema perché servono a crescere e a migliorare'.

Nel mercato invernale sono arrivate delle proposte per Biglia? Si era parlato del forte interesse di Guangzhou Evergrande e Hebei Fortune.

'E' vero, lui ha avuto delle richieste ma ha detto di no. Vuole chiudere la sua carriera al Milan, è il pensiero che ha da quando ha vestito, per la prima volta, la maglia rossonera'.