Alberto Maria Fontana, agente di Valter Birsa, ha parlato a Radio Crc dell'offerta arrivata al trequartista del Chievo: ''Si trova bene con un trequartista accanto ed una punta davanti. In quel ruolo, a parte lui e Saponara, ce ne sono pochi in Serie A. Birsa gioca bene anche in posizione più arretrata, dove sforna assist al bacio per i compagni che poi mettono sempre in rete. No alla Cina? C'è stato l'interessamento da parte di un club, ma avrebbe voluto dire sparire dai radar. E' rimasto al Chievo per giocare ancora ad alti livelli. Sfida col Napoli? meglio incontrare una big adesso, anche se gli stimoli non sono molti visto che la corsa salvezza e già chiusa. Si può dire che questo campionato è stato, tra virgolette, falsato''.