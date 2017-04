Il procuratore dell'ex allenatore del Paris Saint Germain Laurent Blanc, Jean-Pierre Bernes, ha parlato a Canal Plus del futuro del suo assistito: "Laurent aveva bisogno di prendersi un anno sabbatico e l’ha fatto, ora è pronto a ripartire. La sua priorità è fare un’esperienza all’estero, poi nel calcio non si sa mai cosa accadrà. Già in questa stagione ha ricevuto diverse proposte da club e federazioni. Il Barcellona? Nessuno si sognerebbe di dire di no a una loro proposta, ma non c’è stato alcun contatto". Blanc è stato accostato anche alla Roma come alternativa a Emery.