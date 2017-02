Kevin Bonifazi è uno dei calciatori del momento: la convocazione da parte di Ventura nello stage della Nazionale ha portato alla ribalta il difensore di proprietà del Torino ma attualmente in prestito alla Spal. Del futuro di Bonifazi ha parlato, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il suo agente, Michelangelo Minieri: "Sta facendo molto bene ed è normale che su di lui ci siano gli occhi di vari club. Oltretutto la chiamata per lo stage rafforza la convinzione che sta facendo bene. In più il ruolo del difensore centrale è molto richiesto. Ogni valutazione verrà fatta prima con il Torino. Ha un contratto fino al 2018 con i granata che dovrà essere rivisto, ma c'è grande disponibilità verso una società importante. Ci metteremo seduti e parleremo tranquillamente del futuro di Kevin. In questo momento più che del futuro conta il presente. Occorre finire la stagione nel miglior modo possibile".