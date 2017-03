Alejandro Camano, procuratore del centrocampista della Fiorentina Borja Valero, parla così a Radio Blu a proposito del suo assistito: 'Borja Valero alla Fiorentina è tranquillo e contento, sta giocando tanto, nessun problema. Ha rifiutato un'incredibile offerta milionaria dalla Cina, perché si trova benissimo a Firenze con la sua famiglia. Non abbiamo parlato del rinnovo del contratto con la Fiorentina, ma lui è contento lo stesso della Fiorentina. Ha rifiutato la proposta dalla Cina perché ama i tifosi viola; specifico che non ha detto di andare via anticipatamente se la società non gli rinnovasse il contratto, ma anzi, si sente fiorentino e tifoso viola e il grande amore con Firenze è reciproco. Se poi la Fiorentina vorrà rinnovare con lui mi chiamerà e ne parleremo. Vedremo poi se finirà la sua carriera in viola, tutti i giorni mi chiama una squadra diversa per lui ma vuole soltanto la Fiorentina'.