Colonna del centrocampo della Fiorentina, Borja Valero è destinato a rimanere tale ancora per un po' di tempo, visto il suo contratto in scadenza nel 2019. A Fiorentinanews.com, il suo agente Alejandro Camano lo ha confermato così: "Ancora non sono venuto a Firenze ma verrò presto per fare visita a Borja Valero e salutarlo, per il momento non ho in agenda questioni particolari da discutere con la società. Non devo parlare con la Fiorentina perché il rapporto è sempre buono, perfetto, non c'è niente che l'abbia incrinato, per cui tra le parti c'è tranquillità. Il rinnovo? Ancora non ne abbiamo parlato ma per il momento non c'è urgenza".



​Borja Valero un intoccabile anche l'anno prossimo?

"Io so che Borja ha altri due anni di contratto e credo che non ci sia nessun problema tra lui e la Fiorentina, per cui il rapporto può andare avanti".