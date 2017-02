A Radio Kiss Kiss è intervenuto Vincenzo Cavaliere, l'intermediario italiano del centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic: "Marcelo è molto contento all’Inter, vuole continuare a crescere a Milano. Rispetto a Pjaca e Rog è arrivato molto più pronto in Italia. Roberto Mancini decide di acquistarlo dopo Italia-Croazia. Con Riccardo Bigon parlavamo di lui, ma in quel momento non era una priorità per il Napoli, mentre per l’Inter sì. I nerazzurri hanno insistito di più. Perisic? E’ stato vicinissimo agli azzurri, ma anche in questo caso l’Inter ne aveva più bisogno, era il pezzo del mosaico che mancava".