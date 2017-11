Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha parlato sulle frequenze di Radio Sportiva del futuro del portiere e capitano della Juventus: "Non ci pensa neanche a fare il ct. E' ancora un giocatore e ha obiettivi importanti, dallo scudetto alla Champions League. Anzi, speriamo che vinca quella Coppa, così ce lo godiamo in campo per un altro anno! Poi un domani farà tutte le valutazioni del caso sul suo futuro, ma credo che questa sia una cavolata. E' certo che uno così non vada perso, Gigi può dare ancora molto al calcio".