Oscar Damiani, agente tra gli altri di Davide Calabria del Milan, ha parlato a Radio CRC: "Calabria? E’ uno dei tanti giovani forti. Per un momento Giuntoli ci aveva pensato ma la cosa non è stata fattibile, avevamo pensato di trasferirlo al Napoli quando non giocava, ma la trattativa non è iniziata perché i rossoneri lo hanno definito incedibile".