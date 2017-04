Dopo lo stesso calciatore, anche l'agente di Paolo Cannavaro ha parlato di quanto accaduto ieri nel finale della partita tra Sassuolo e Napoli, ai microfoni di Radio Marte: "Dagli spalti non ho avuto la sensazione che l’avesse toccata con la mano e l’arbitro alla fine ha preso la giusta decisione. Lui ha fatto quello che doveva fare, ha un rispetto esagerato per il Napoli ed alle reti del Sassuolo non ha neanche esultato. Non credo che il pari sia stato determinato dal rigore non dato".