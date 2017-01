Castrovilli è un nuovo giocatore della Fiorentina anche se per ora sarà aggregato alla formazione Primavera. Per parlare della sua nuova avventura Fiorentinanews.com ha intercettato l'agente del giocatore, Michelangelo Minieri: 'Gaetano ha grandi potenzialità ma in questo momento deve pensare ad allenarsi bene, farsi conoscere e impegnarsi dalla mattina alla sera per ottenere il massimo, insomma deve rimanere umile e allenarsi a testa bassa. Poi come sempre sarà il campo a parlare. La Fiorentina ha sempre stimato Castrovilli, Corvino è stata la persona che lo ha voluto. E’ un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità importanti, ora sta a lui continuare su questa strada e dimostrare che l’investimento fatto dalla Fiorentina è giusto'.