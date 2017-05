Federico Pastorello, agente di Antonio Conte, ha parlato del futuro del suo assistito a Sky Sport, non chiudendo a un trasferimento all'Inter: "Preferisco non dire nulla perché è Antonio che deve decidere, ha un contratto ancora di due anni e il Chelsea è contento di tenerlo."



SU SPALLETTI - "Spalletti? Mi è sempre piaciuto moltissimo, anche lui tanti anni fa parlò con il Chelsea ma non se ne fece nulla. Sta facendo un lavoro alla Roma incredibile, per rimanere vorrà avere delle garanzie per riuscire ad arrivare più avanti del secondo posto, è l’obiettivo massimo che può raggiungere, visto l’organico che ha a disposizione, ma rimane uno degli allenatori italiani che all’estero può fare meglio".