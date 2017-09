Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Andrea Conti ed Elseid Hysaj, ha parlato a Radio Crc dei suoi assistiti: "È stato un buon mercato, siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare. Conti non ha giocato male contro Israele, ha anche evitato all'Italia di subire un gol. Psicologicamente non era una partita facile da affrontare dopo le critiche ricevute per il match contro la Spagna. Hysaj? Predilige fare il terzino destro, ma ha l'esperienza per giocare anche in altri ruoli. Magari sarà stata un'emergenza a spingere il ct dell'Albania a farlo giocare in una difesa a tre. Lui è tornato ieri, è sempre pronto e non ha bisogno di tempi per recuperare. È una macchina da guerra, basta vedere gli ultimi due anni: ci sono pochi calciatori con il suo minutaggio. Tra le sue qualità c'è la costanza ed è pronto per iniziare questo ciclo di partite importanti col Napoli. Questo può essere l'anno buono per il Napoli: la Juve resta la squadra da battere, ma rispetto agli anni scorsi credo abbia dei punti deboli. Certo, altre formazioni si sono rinforzate, ma non credo siano al livello del Napoli. Mario Rui sarà pronto per fine settembre, conosco le dinamiche che ha vissuto il giocatore. Non pretendevo che fosse pronto ad agosto e sapevo che i primi due mesi sarebbero stati duri, ma pian piano sta arrivando a ottenere la condizione e sono certo che sarà una freccia nell'arco a disposizione di Sarri".