Mario Giuffredi, manager dell'esterno destro dell'Atalanta, Andrea Conti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conti? E' uno dei giocatori più interessanti del campionato e il Napoli lo segue da mesi. A gennaio non si muoverà, è escluso, ma il club azzurro lo segue con attenzione per il mercato di giugno". Non soltanto il Napoli, però: "Sono tante le società che lo stanno valutando. La Juve? Non mi hanno mai contattato, ma considerando che in quel ruolo dovrebbero fare qualcosa in futuro è possibile che lo seguiranno".