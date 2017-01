L'agente di Andrea Conti ha rilasciato parole molto interessanti al portale Juvenews.eu a proposito del proprio assistito, obiettivo di Juve e Napoli. Il giovane terzino dell'Atalanta, però, sembra avere le idee chiare a proposito del proprio futuro.



“Juve e Atalanta probabilmente si sono già sentite per discutere di Andrea. Conti è uno juventino sfegatato da quando era ragazzino, è pazzo di Juventus da quando è nato. Andare alla Juventus sarebbe un sogno e il coronamento del nostro lavoro. Tra tutte le opzioni preferirebbe la Juventus, ripeto è un grande tifoso bianconero”.



“Non si muoverà fino a giugno, perché l’Atalanta non lo farà partire a meno che la Juventus non riterrà opportuno prenderlo già a gennaio. Ripeto, ad oggi non si muove da Bergamo fino a giugno”.