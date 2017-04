Benoit Costil è un portiere che la Fiorentina ha messo nel mirino già da tempo e che potrebbe arrivare in viola dalla prossima stagione a costo zero visto che ha il contratto in scadenza con il Rennes. Il suo agente, Fabrice Picot, a girondins33.com ha fatto luce sul futuro del portiere: 'Abbiamo diverse soluzioni, ma stiamo restringendo il campo tra le proposte ricevute. Non aspetteremo la fine del campionato francese per prendere una decisione, vogliamo chiudere in fretta'.