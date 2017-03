L'agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini, ha parlato ai microfoni di FcInterNews per parlare del futuro del portiere sotto contratto con il Cagliari ma in prestito al Benevento: "Sento spesso i dirigenti dell'Inter e so per cento che stimano molto Cragno. Ma credo che al momento non abbia molto senso parlare del giocatore in ambito Inter. Alessio sta facendo bene a Benevento e in tanti lo stimano, ma è bene ricordare che il cartellino appartiene al Cagliari".