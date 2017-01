Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Domenico Criscito, ha parlato, in un'intervista a Tuttosport, del Fair Play Finanziario, che sta dando tanti problemi all'Inter, e del suo assistito, che difficilmente si muoverà a gennaio: ''È sbagliato legare il FFP soltanto al rapporto con il fatturato; bisognerebbe tenere conto anche delle potenzialità del proprietario. Se si è obbligati a far crescere gli investimenti legandoli in relazione al fatturato, si rischia di perdere anni preziosi. Se invece uno è ricco e vuole investire i propri capitali a prescindere da questi parametri, è giusto che possa farlo con l'ovvia garanzia di onorare gli impegni presi. Come ha fatto Mansour al City e al Psg o Abramovich al Chelsea. In attesa che si definisca tutto questo, resta il fatto che l’avvento dei cinesi rappresenta una grande opportunità per tutto il movimento calcistico. Criscito in Italia? Ora come ora, le dico di no...''.