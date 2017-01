Ai microfoni di "VICE Sports", l'agente di Frank de Boer, Guido Albers, ha parlato dell'ex tecnico nerazzurro e del suo periodo ad Appiano Gentile:



“A de Boer bisognava concedere più tempo prima dell'inizio del campionato, fattore necessario per il suo modo di lavorare. Serva da lezione. Credo che l'errore principale sia stato considerare poco alcuni elementi come la chimica e il gruppo il gruppo. Adesso l’Inter ha ceduto giocatori come Felipe Melo e Jovetic, che Frank aveva consigliato di cedere già in estate. E ora la dirigenza ha fatto ciò che lui aveva detto, credo che questo sia solo un complimento per lui. Non ci sono richieste di grandi squadre in Premier e Bundesliga, il che è normale, ma sono arrivate chiamate da squadre di media classifica in Germania e Inghilterra ed anche club che hanno problemi, così come sono arrivate richieste da Belgio e Francia. Dalla Cina, però, non sono mai arrivate richieste, ma lui non vorrebbe andare in questo momento“