Diego Tavano, procuratore di Sebastian De Maio, difensore in forza alla Fiorentina in prestito dall'Anderlecht, parla così a proposito del futuro del suo assistito al sito voetbalnieuws.be: 'In questo momento non c’è chiarezza. Dobbiamo attendere, nel mese di maggio faremo una valutazione e decideremo il da farsi'. Secondo quanto riportato dalla testata sopra citata il club viola non sarebbe comunque al momento intenzionato a pagare i 3 milioni di riscatto per il giocatore.