Il Sassuolo si prepara a respingere gli assalti della Roma e non solo per il due Lorenzo Pellegrini e Greogire Defrel. L'agente dei due giocatori, Giampiero Pocetta, ha parlato del futuro dei suoi assistiti ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7: "Come sempre il mercato di gennaio parte in sordina e poi porta a colpi interessanti, molto movimentato soprattutto per squadre di bassa classifica che provano a cambiare corso alla stagione".



SU PELLEGRINI - "Lorenzo Pellegrini credo che a gennaio non lascerà il Sassuolo. La Roma è interessata, anche altri club lo stanno seguendo. Quando si parla del Sassuolo bisogna sempre partire dal presupposto che è un club ricco, composto da persone serie, un club che non ha necessità di vendere e che mi risulta non voglia privarsi di Pellegrini".



SU DEFREL - "Diverso potrebbe essere il discorso Defrel. Come Pellegrini nel Sassuolo anche Gregoire è cresciuto tantissimo, se il Sassuolo vorrà far spiccare il volo a Defrel prenderà in considerazione eventuali proposte, ma di base non ha intenzione di venderlo. Lui come Pellegrini a Sassuolo stanno bene e possono continuare a crescere. In caso di cessione non sarebbe una questione di soldi ma di opportunità. Per lui e per il club. La Roma? Piace ai giallorossi, ma non solo a loro”.