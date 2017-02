Mamadi Fofana, agente dell'attaccante del Celtic, Moussa Dembelé, ha parlato a Daily Record: "Il ragazzo non è per nulla stressato dall'interesse dei grandi club, ha firmato un contratto di quattro anni e quindi rimarrà qui quattro anni. Se Moussa lascerà il Celtic, accadrà al momento giusto. Il futuro non esiste, il passato è già passato: conta solo il presente e io la mattina non mi sveglio pensando a dove andrà il ragazzo. In questo momento il club non vuole cedere Dembelé, né noi vogliamo andarcene. Capisco ci siano speculazioni al riguardo, come accaduto in gennaio, ma noi siamo tranquilli".