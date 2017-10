Daniele Piraino, procuratore di Amadou Diawara, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: «E’ molto felice a Napoli, vive a Posillipo, è innamorato della città, sa fare gruppo, ha un feeling particolare con Mertens e Koulibaly. Ha ancora tre anni di contratto, un ragazzo classe ’97, che mette in mostra grande personalità, fa gola a tutti ma vuole continuare il suo percorso di crescita a Napoli. Spera di trovare maggiore continuità, gioca in un ruolo nevralgico, non è facile per esempio giocare una partita e saltarne tre. E’ contento del percorso del Napoli, che esprime il miglior calcio d’Europa».