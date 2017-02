Daniele Piraino, procuratore di Amadou Diawara, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione del suo assistito che mercoledì giocherà al Bernabeu contro il Real Madrid: ''Amadou è concentratissimo: come potete immaginare, si sta preparando in maniera meticolosa per questo evento incredibile e molto atteso dalla città, dalla tifoseria, dalla squadra. L’idea di giocare a Madrid lo stimola eccome: d’altronde, nella storia, ogni calciatore che ha calca. E vedrete che Diawara farà la sua parte anche a cospetto dei mostri sacri del Real. Amadou non vede l 'ora che arrivi mercoledì. Mi racconta di un clima molto positivo e fiducioso: è convinto che ognuno darà il massimo per cercare di entrare nella storia di Napoli e del Napoli. Il suo ruolo è ben definito ed il mister lo ha inquadrato al meglio per sfruttare al massimo le sue caratteristiche. C’è da dire che avere compagni di reparto così lo agevola molto. Yaya Toure? Magari tiferà e apprezzerà le caratteristiche di un ragazzo che indossa la 42 in suo onore. Il mister? E' stato ed è fondamentale nella crescita di Amadou: ha saputo gestirlo sin dall’inizio curandone l'inserimento nei propri schemi in maniera attenta ed il tempo gli ha dato ragione. Amadou arriva alla gara di Madrid al massimo della sua forma fisica e mentale e gran parte del merito è di Sarri che lo ha perfettamente inserito nei meccanismi tattici del Napoli. Diawara si è innamorato da subito della città e dei napoletani: conosce bene la storia calcistica del Napoli e sa di dover fare sempre il massimo per ripagare la fiducia che gli è stata concessa''.