Donnarumma non rinnoverà. Non Gigio, portiere del Milan, ma Alfredo, attaccante della Salernitana. Queste le parole del suo agente, Mario Giuffredi, a solosalerno.it: "Non rinnoveremo il contratto, non abbiamo nessuna intenzione di farlo e in estate il calciatore andrà via. Però, chiaramente, fino alla fine dovrà essere un gran professionista e far bene, proprio come ha fatto nelle ultime due partite: sul gol di Sprocati credo abbia tanti meriti per la giocata che ha fatto".