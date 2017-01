L'agente di Godfred Donsah conferma a Pagineromaniste.com l'interesse della Roma per il centrocampista del Bologna: "Nessuna offerta ufficiale? Esatto - ha detto Oliver Arthur - Non sono a conoscenza di offerte dei giallorossi. Ora sono in Germania, domani verrò in Italia per incontrare la Roma, che ha già parlato con il mio socio italiano. Domani incontrerò la Roma e forse il Bologna. Gli piacerebbe? Non ho parlato nelle ultime ore con Godfred, è concentrato sulla partita col Cagliari. Ma penso che sarebbe felice di questa soluzione".