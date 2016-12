Intervistato da Italiacalcio24.it l'agente di Federico Fazio, Salva Sanchez, ha commentato il momento positivo del difensore con la Roma, con la quale ha raggiunto il numero minimo di presenze per il riscatto: "Sta giocando spesso, la squadra sta bene e anche lui. È molto felice in città perché è al centro del progetto e per il tecnico è importante. Il desiderio è quello di vincere un titolo, lui sente e ha l’illusione che sia possibile. Scudetto? Potrebbe arrivare un trofeo, sicuramente la Roma se la giocherà fino in fondo con la Juventus. Fazio vive a Roma con tutta la famiglia, si trova in una grande squadra e sta bene qui per la posizione che occupa e l’importanza che ha".